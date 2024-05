Arcetana e Masone, una domenica in cerca di gloria

Continua l’avventura negli spareggi per Arcetana e Masone arrivate alla fase regionale dopo gli hurrà di sette giorni fa. Entrambe le formazioni sono già certe del ripescaggio al piano superiore grazie ai posti disponibili, ma la Federcalcio regionale deve completare le gare già programmate per stilare una graduatoria definitiva.

Dopo il blitz in rimonta siglato al 91’ con la rete del centrocampista Borghi che ha consegnato l’hurrà nei play-off del girone B di Promozione, l’Arcetana di mister Paganelli affronta nel bolognese a San Giorgio di Piano i romagnoli del Faenza, pure loro corsari domenica scorsa sul terreno del Cattolica, per prolungare una stagione straordinaria coincisa col ritorno immediato in Eccellenza, riscattando così l’amara retrocessione diretta. Rosa quasi al completo fra i biancoverdi che recuperano da squalifica il guardiano Cammarota con l’unica defezione del lungodegente Pozzi.

Fra i romagnoli out il forte difensore Gabrielli squalificato; dirige Arienti di Cesena.

Inedita trasferta piacentina per il Masone del trainer Marchesini che sale a Monticelli d’Ongina per affrontare i locali della Sannazzarese che hanno chiuso in piazza d’onore il girone A di Prima categoria alle spalle del Fidenza. Negli arancioni reggiani, protagonisti dell’hurrà casalingo all’inglese sul Guastalla, rientra da squalifica il fantasista Sakho; gara affidata a Rossetti di Parma. In palio l’accesso alle semifinali regionali che verranno stabilite tramite sorteggio da disputarsi in campo neutro.

Il programma. Promozione. Play-off (semifinali regionali, ore 16.30): Arcetana-Faenza a San Giorgio di Piano; Bobbiese-Solarolo al "Valeriani" di Rubiera. Prima categoria Play-off (quarti regionali, ore 18.30): Sannazzarese-Masone; Smile-Sorbolo Biancazzurra; Edelweiss Jolly-X Martiri; Valsetta Lagaro-Riccione. In tutte le gare la parità farà scattare i tempi supplementari e gli eventuali calci di rigore.

Nella foto: Simone Corradini, centrocampista dell’Arcetana