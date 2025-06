Arceto, Pagliani sollecita il rifacimento della piazza: "La pavimentazione si sbriciola, i passanti cadono"

"E’ indispensabile rifare la pavimentazione di piazza Pighini ad Arceto e ripensare alle aiuole e all’arredo urbano, mantenendola transitabile dagli autoveicoli". A chiederlo è Giuseppe Pagliani, capogruppo dell’opposizione a Scandiano. "Dopo un anno di governo dell’amministrazione scandianese – dice l’esponente di Forza Italia – come gruppo ribadiamo, come previsto nel nostro programma elettorale, l’esigenza urgente di rifare la pavimentazione di piazza Pighini ad Arceto. Purtroppo quando fu realizzata in modo sbagliato fu scelta una pietra che si sbriciola e ha fatto cadere molte persone, creando anche infortuni a gente che camminava a piedi o andava in bicicletta". Per Pagliani è urgente avviare un percorso per realizzare un progetto per "una piazza degna di un importante paese qual è Arceto che, oltre ad avere più di 5000 abitanti, è anche il secondo centro più rilevante del comune di Scandiano dopo il capoluogo". Il consigliere di minoranza chiede quindi il rifacimento della pavimentazione della piazza e una riprogettazione degli spazi e delle aiuole. "Immaginiamo la piazza di Arceto come una piazza elegante, adeguata anche alle ristrutturazioni che sono state realizzate da privati nel centro del paese recentemente. Restiamo convinti del fatto che via per Scandiano dovrà continuare ad essere transitabile da parte delle auto".

m. b.