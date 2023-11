Arceto piange Augusto Rossi, papà di don Luigi. Domani il funerale

La notizia della morte di Augusto Rossi, 88 anni (foto) ha suscitato profondo cordoglio ad Arceto. Conosciuto col soprannome di ‘Pelucchi‘, Augusto era il papà di don Luigi Rossi, parroco di Casalgrande e Salvaterra. Lascia anche la figlia Stefania, la moglie Deanna Ferretti, gli adorati nipoti Mattia e Letizia. Augusto iniziò da giovane a lavorare come garzone nel noto forno Maletti a Scandiano. Poi passò nel settore metalmeccanico, dove vi lavorò anche per un periodo il figlio Luigi. Tanti arcetani ricordano la sua dedizione al volontariato ad ampio raggio. Era facile trovarlo tra le bandiere rosse della Festa dell’ Unità, in parrocchia a friggere il gnocco, impegnato col comitato fiere, senza trascurare lo sport coi colori bianco verdi dell’ Arcetana calcio. Come ricorda l’amico Luciano Ferrari, patron dell’ associazione Il Ghetto di Fellegara: "Era reperibile a tutte le ore. Una persona poliedrica, celebre ’speaker’ delle nostre tombolate itineranti tra i circoli". I funerali si terranno domattina nella chiesa parrocchiale di Arceto, celebrati dal figlio don Luigi. Oggi l’obitorio dell’ospedale Magati è aperto alle visite di commiato. Non fiori, ma offerte alla casa protetta Don Cesare Francia.

Gianni Fiaccadori