Arceto piange Bergianti, storica volontaria AVO Scandiano

Arceto piange Maura Bergianti, spentasi nella serata di lunedì 28 agosto all’età di 82 anni.

Anche per la sua storica attività ultratrentennale nell’Avo di Scandiano, di cui andava particolarmente fiera, Maura era molto conosciuta e stimata.

"Una di quelle presenze discrete e silenziose, ma forti e rassicuranti, che sanno essere un saldo e preciso punto di riferimento per gli altri. Per descrivere Maura, bastano poche parole: una brava donna, devota, umile e buona", la ricordano i famigliari.

Non a caso sin dalla giovane età e per tutta la vita si era spesa per aiutare chi aveva bisogno, senza far mancare la propria vicinanza agli ammalati, ai sofferenti o a chi aveva la necessità di un conforto e una parola buona. Proprio nell’Avo di Scandiamo ricordano la sua dedizione encomiabile al fianco delle persone.

Vedova da 8 anni del compianto ed indimenticato maestro Abramo Uriti, era madre di Elena, anch’ella insegnante e di Giorgio, segretario generale dei metalmeccanici della Fim Cisl. La signora Maura ha anche servito la comunità e la parrocchia di Arceto ricoprendo vari ruoli; è stata più volte impegnata nel consiglio pastorale.

I funerali si terranno oggi, alle 15,30, nella chiesa di Arceto.