Archeologia e reperti in salvo: la ‘Carta’ comunale

Evitare che in occasioni di scavi per lavori edili si distruggano accidentalmente beni archeologici sepolti. È l’obiettivo della ‘Carta delle potenzialità archeologiche’ adottata ieri pomeriggio dal Consiglio comunale di Reggio con voti 20 voti favorevoli (Pd, M5s, Lista Massari, Europa Verde, Possibile, Lista Tarquini) e sei astenuti (Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega).

Il documento, come illustrato dall’assessore alla Pianificazione urbana Carlo Pasini (nella foto), "nasce per conciliare lo sviluppo del territorio con la tutela e la valorizzazione di testimonianze archeologiche che potrebbero essere presenti nel sottosuolo".

In questo senso "costituisce un completamento del Pug – piano urbanistico generale – e aggiunge un ulteriore tassello di salvaguardia del nostro patrimonio e della nostra storia".

In dettaglio, integrando dati storici, geomorfologici e di altre analisi non invasive, la ’Carta’ realizza una mappatura del territorio assegnando ad ogni area un grado di rischio archeologico e identificando quelle in cui sussiste un’alta probabilità di trovare beni archeologici.

Dopo l’adozione si apre ora la fase in cui è possibile (da metà novembre e fino a fine gennaio 2026) il deposito di pareri e osservazioni. Poi il documento sarà nuovamente discusso in Consiglio comunale per la sua approvazione definitiva a primavera 2026.

red. cro.