Archeologia, tornano le conferenze

Da giovedì 6 marzo riprenderanno le conferenze a ingresso gratuito organizzate dal gruppo archeologico albinetano con la collaborazione di Comune, Pro Loco e biblioteca. Gli incontri sono in programma alle 21 nella sala civica di via Morandi di Albinea. Il primo appuntamento sarà il 6 marzo e avrà come titolo ‘Ultime rivelazioni sulla storia evolutiva dell’uomo’ di cui saranno relatori Alberto Catalano e Isa Montanari. Giovedì 13 marzo spazio poi a Enrica Filippini con ‘La monetazione romana: ritrovamenti nel territorio di Albinea (parte seconda)’.

Il 20 marzo Roberto Macellari parlerà de ‘Gli etruschi e gli altri-Reggio Emilia, terra di incontri’. Per informazioni è possibile contattare il gruppo archeologico albinetano ‘Paolo Magnani’ ai numeri 3289463363 o 3294333332 oppure la biblioteca di Albinea allo 0522590262.

m. b.