Archeovea, domani escursione facile per bimbi e papà

Nuovo appuntamento escursionistico, domani, da ArcheoVea, la società che gestisce il Parco archeologico di Campo Pianelli di Castelnovo e che organizza iniziative di Archeotrekking alla Pietra di Bismantova in collaborazione con l’associazione Altri Passi e condotte da guide abilitate. L’obiettivo è di diffondere la conoscenza archeologica, naturalistica e culturale del principale monumento naturalistico del territorio, attraverso escursioni e laboratori esperienziali. Domani appuntamento con Archeo-papà, una giornata tutta dedicata ai bimbi e ai loro papà con un’escursione facile. Ritrovo al Laudato Sì di Bismantova alle 10, per adulti e bambini dai 5 anni in su. Inoltre sabato 23 marzo spettacolare serata con luna piena a Campo Pianelli, una escursione notturna con ritrovo alle 19 (Laudato Sì) per adulti e ragazzi dai 13 anni in su. Info e iscrizioni: archeotrekking@archeovea.it, 340 1939057.