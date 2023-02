Archimede Lusetti, cameriere volante Tra i primi audaci temerari dell’aria

Cent’anni fa e anche più. Un cameriere con il vento sul volto, la testa tra le nuvole e gli occhi rivolti verso l’orizzonte. Come dire, volante. É la storia dell’aviatore Archimede Lusetti, pioniere dell’aviazione di Cadelbosco Sopra che ha fatto fortuna in Francia. Nato nel 1881, proviene da una famiglia che si dedica all’agricoltura. Dai campi della Bassa si sposta a Genova, dove lavora come cameriere. Ma è la decisione di emigrare in Francia che gli cambia la vita. Una tappa significativa risale al 1910, quando consegue il brevetto di pilota: è uno dei primi temerari dell’aria italiani. Lusetti partecipa a esibizioni e competizioni da aviatore, come ci viene tramandato da alcune cartoline celebrative. Una di queste restituisce un volo con un Bleriot su Sable sur Sarthe, nella zona della Loira; altre ne rilanciano le imprese ai comandi di uno scheletrico Bonel Morane, dotato di motore da 50 hp che può raggiungere la velocità di 100 chilometri orari, per l’epoca vertiginosa. É in questo contesto assetato di spettacolo e avventura che coglie risultati che portano guadagni e gli consentono di fare investimenti oculati nel settore immobiliare. Inoltre, in un momento in cui l’utilizzo dell’automobile è in espansione, ha l’intuizione di acquisire a Parigi spazi da trasformare in parcheggio. I suoi colleghi e rivali sono Aubrun, Deneau, Leblanc, l’ambiente sportivo transalpino lo considera un modello, un eroe dei tempi contemporanei. Durante un’esibizione il suo aereo ha un’avaria. Il rischio è che il velivolo precipiti tra la folla, causando vittime. Agisce con prontezza, evita il disastro. L’audace manovra fa sì che il mezzo impatti lontano dagli spettatori, lui perde la vista in un occhio. Deve rinunciare a sfrecciare in cielo, lascia l’attività agonistica. Nel frattempo mantiene i contatti con la terra d’origine, dove puntualmente fa ritorno per vacanze e affari. Con il suo entusiasmo contagia l’ambiente sportivo locale, finanziando tra gli anni ‘30 e il dopoguerra gare podistiche, ciclistiche e raduni pugilistici, che si svolgono a settembre, in concomitanza della fiera. Scorre il tempo e nel dopoguerra a Reggio s’inizia a parlare di viabilità, della necessità di aree da adibire alla sosta delle auto nelle serate di teatro. Lusetti è sempre più spesso in Italia, forse sente il richiamo della sua pianura. A inizio anni ’50 si presenta con un progetto sottobraccio: quello di un parcheggio interrato da realizzare in piazza della Vittoria, a Reggio. Per quel tempo l’idea è troppo futuribile, non se ne fa nulla. Archimede Lusetti si è spegne nel 1956 a Saulieu, in Francia. Nel 2012 è stato ricordato a Cadelbosco Sopra con una mostra curata da Gianni Galeotti e Mauro Gazzani. Nella stessa località gli è stata dedica stata una strada. Per i cultori di volo rimane uno dei primi, audaci temerari dell’aria che inseguirono caparbiamente il mito di Icaro.

Massimo Tassi