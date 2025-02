Architetto, ingegnere, pittore. Addio al genio di Tadeusz Katner un vero cittadino del mondo

E’ venuto a mancare sabato notte a Milano, a seguito di una lunga malattia, l’artista di origini polacche, ma reggiano d’adozione, Tadeusz Katner, 82 anni.

Una figura poliedrica, che ha vissuto una vita all’insegna dell’arte tra Reggio Emilia, Varsavia e Milano, lavorando come architetto, ingegnere e pittore.

Nella nostra provincia lascia tre figli: Karol - il cui nome deriva da Papa Wojtyla, che lo battezzò e al quale il padre era legato da un sentimento di amicizia - che abita in centro storico e le gemelle Marta e Klara, che vivono invece a Vezzano.

Tadeusz Katner, dopo aver frequentato la facoltà di architettura nel 1966 insieme al gemello Witod, ottenne come premio per gli alti voti presi agli esami di poter vivere un’esperienza all’estero per fare pratica in un contesto artistico differente.

In un’intervista ricordò: "Fu una cosa eccezionale, anche perché fu la prima concessione della Polonia comunista, occupata dai russi. Abbiamo aperto una strada che in seguito hanno percorso altri universitari; poter uscire dalla nostra nazione e incontrare altri mondi. Abbiamo potuto vedere i più importanti esempi architettonici d’Europa".

Katner inoltre è stato il primo progettista al mondo della pressa meccanica, oltre che del disco volante per una giostra di Disneyworld; in un’edizione della Biennale di Venezia, aveva ottenuto un intero padiglione dove esporre le sue opere.

A Reggio vive anche l’ex moglie e madre dei suoi tre figli, Maurizia Guidetti, conosciuta perché si prese cura come veterinaria del suo cane levriero malato e, che di lui, oggi scrive: "Era uno spirito inquieto, multidisciplinare, attratto dal viaggiare in tutto il mondo inseguendo le sue maggiori passioni: l’architettura d’avanguardia e la pittura fantastico-figurativa. Famose sono le sue opere pittoriche aventi per soggetto cavalli e vedute straordinarie di Reggio Emilia, espressione pura del suo sentire eclettico e vivo. Carattere difficile, ma estremamente espansivo e visionario, aveva conquistato molti estimatori della sua arte e dei suoi progetti architettonici".

Kartner verrà cremato nei prossimi giorni e le sue ceneri saranno deposte nella tomba di famiglia a Varsavia, mentre si sta pensando di organizzare una funzione in sua memoria più avanti, per consentire a tutti coloro che lo hanno amato di rendergli omaggio e l’ultimo saluto.

Molto conosciuto nella nostra zona ha lasciato tracce di sé qui sia nei suoi quadri, tra i soggetti preferiti infatti oltre ai cavalli, ci sono diverse vedute della città, mentre il suo tocco è protagonista nella progettazione dei negozi Sport Service, di cui negli anni ’70 ideò anche logo e grafiche.

Il titolare di Sport Service Giacomo Magnani di lui ha un ricordo intenso: "Penso di essere stato il suo primo amico qui. Ho imparato molto da lui, era un uomo incredibile. Ho una collezione di cento suoi quadri, lo stimavo molto sia come artista che come persona. Sono molto dispiaciuto della sua scomparsa, era purtroppo peggiorato negli ultimi mesi".

Di lui il figlio fa riaffiorare anche le grandi doti sportive, che lo portarono alla fine degli anni ’60, a diventare campione polacco di anelli: "Mens sana in corpore sano è stato il motto della sua vita", dice. "Ha avuto una vita sospesa tra tante città, un talento che si è espresso in tanti campi con successo".