Arcieri dell’Ortica campioni solidali

Un gesto dal valore sportivo ma anche benefico, quello attuato dalla società Arcieri dell’Ortica di Novellara, una realtà che è attiva con due sezioni, due palestre e campi da tiro a Novellara e a Luzzara. Nei giorni scorsi il team reggiano, presieduto da William Tondelli, ha partecipato all’asta online per aggiudicarsi la maglia di gara di Stefano Travisani, l’arciere azzurro che a Parigi ha vinto l’oro alle Paralimpiadi nell’arco olimpico mixed team insieme ad Elisabetta Mijno, centrando il metallo più prezioso dopo averlo sfiorato nell’edizione precedente dei Giochi.

La maglia indossata a Parigi, con la sua firma, diventa un gesto di generosità, andando ad alimentare l’Asta benefica delle stelle, a cui la Federazione Ritardi partecipa ogni anno per aiutare la Fondazione Gigi Ghiotti, che si occupa di assistenza socio-sanitaria per chi necessita di cure palliative, sia a domicilio sia nei due hospice. In totale state circa una trentina le offerte arrivate per l’asta della maglia.

E alla fine l’hanno spuntata gli Arcieri dell’Ortica, che si sono aggiudicati la maglia di Stefano – per la cifra di 260 euro – portato a casa solo un pezzo di storia recente dello sport paralimpico, ma anche un frammento di una storia più grande: quella della solidarietà. Soddisfatto per questa aggiudicazione anche il presidente William Tondelli, che ha appoggiato questa operazione di solidarietà, che mette all’asta diversi preziosi cimeli dei calciatori, ma anche dei campioni azzurri di numerose discipline sportive.

Antonio Lecci