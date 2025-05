Area ex Cup, pronto il progetto di riqualificazione: "Un centro per minori a spese della Svizzera"

Proprio nei giorni in cui si avviano i lavori dell’abbattimento e ricostruzione dell’ex Saub, in via Vittorio Emanuele a Rubiera, la giunta annuncia l’approvazione di un nuovo progetto dell’ex Cup. "Abbiamo cercato un modo – spiega il sindaco Emanuele Cavallaro – per completare la riqualificazione completa di quell’angolo di centro storico, coerente con la complessiva vocazione sociale del comparto dove già ci sono alloggi protetti e la scuola d’italiano. Abbiamo approvato in linea tecnica un progetto che preveda il recupero del primo piano dell’edificio dell’ex Cup in base alle indicazioni arrivate dal Ministero dell’Interno".

Nella struttura è prevista la realizzazione di un piccolo centro per accogliere cinque minori non accompagnati e un operatore che li segua 24h su 24. "Sono posti che nel nostro territorio mancano e di cui il Ministero ha bisogno", osserva il sindaco. Originale sarebbe la fonte di finanziamento: "Un fondo – sottolinea Cavallaro – della Federazione Elvetica. La Svizzera ha un accordo con l’Italia con il quale ci riconosce contributi per le politiche migratorie: il Ministero dell’Interno ci aveva informato di questo e abbiamo presentato il progetto su questa linea di finanziamento. Interverremo solo in caso di esito positivo dell’istruttoria". I lavori a fianco invece prevedono l’abbattimento dell’edificio dell’ex Saub.

m. b.