Area Nord più sicura Potenziata la vigilanza alla Mediopadana e nel parco industriale

Dopo l’entrata in funzione del nuovo parcheggio pubblico denominato “P2”, il Comune di Reggio potenzia la sicurezza nell’area della stazione Mediopadana e nel vicino Parco Industriale di Mancasale.

Nello specifico in corrispondenza della hall di ingresso della stazione dell’alta velocità viene aumentata la presenza di personale per la vigilanza del parcheggio, che è stato inoltre dotato di telecamere “di contesto” e lettura targhe e di maggiore illuminazione.

L’area di sosta è già presidiata in orario notturno da operatori per la tutela degli utenti e dei mezzi parcheggiati. Una vigilanza volta a rendere sicura anche i passeggeri che usufruiscono del servizio urbano degli autobus, dei taxi, ma anche dei clienti della nuova sede della farmacia Fcr inaugurata da poco.

Il Parco Industriale invece, oltre al sistema di controllo degli accessi composto da telecamere con lettura targhe in prossimità degli incroci principali e di una guardiania fissa su via Lama in funzione ormai da diversi anni, si arricchisce ora di una pattuglia dinamica che presidierà di notte il sito produttivo.

"Entrambi questi interventi, oltre al potenziamento della illuminazione pubblica, in particolare presso la Stazione Av Mediopadana, hanno l’obiettivo di migliorare la qualità e sicurezza dell’Area Nord, integrandosi con le iniziative private, che le aziende, già da tempo, hanno attivato", si legge in una nota diramata dal municipio. Che si correla anche al parcheggio privato gestito da un raggruppamento di società con a capo "Terminal One" che ha notevolmente ampliato l’offerta della sosta in modo da abbattere il problema dei parcheggi selvaggi che negli anni scorsi ha caratterizzato negativamente l’importante hub.