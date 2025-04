Aree sgambamento cani: l’appello del Comune: "Cerchiamo associazioni a cui poterle affidare"

L’amministrazione di Rubiera intende affidare, attraverso un avviso di manifestazione d’interesse, a un’associazione la gestione delle quattro aree di sgambamento cani situate nel comune. "Per innalzare – spiega il sindaco Emanuele Cavallaro – la qualità della gestione di queste aree abbiamo pensato di ‘estrarle’ dalla normale manutenzione del verde e di indire una procedura per affidarle ad associazioni dedicate al benessere degli animali che siamo certi che, oltre al taglio dell’erba quando necessario e all’ordinaria manutenzione, saranno anche in grado di accrescere l’educazione di tutti i fruitori. È a disposizione un budget di 4mila euro l’anno per i prossimi tre". È possibile partecipare alla manifestazione di interesse mandando una mail in Comune entro il 12 aprile. Cavallaro ribadisce che le aree di sgambamento cani sono "una risorsa preziosa per il benessere animale, soprattutto per tutti gli amici pelosi che non hanno un giardino proprio in cui correre liberamente".

m. b.