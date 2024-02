Aree sgambamento cani via ai lavori alla Rosta,. Fogliano e Roncocesi

Al via i lavori per tre nuove aree di sgambamento per cani per Fogliano, Rosta Nuova e Roncocesi. Si tratta di circa 600 metri quadrati ciascuna complete di recinzione e arredo urbano per assecondare le esigenze degli animali e dei loro proprietari. Sorgeranno nei quartieri di Fogliano, all’interno dell’area verde di via Terragni, Rosta Nuova nel parco Baden Powell e nel parco di Roncocesi. I lavori comprendono, oltre alla recinzione dell’area che permetterà agli animali di circolare liberi, l’installazione di panchine, fontanelle e cestini per la raccolta delle deiezioni animali, un investimento da parte del Comune di Reggio pari a 45mila euro. Mentre a fogliano e Roncocesi i cantieri sono già attivi, all’interno del parco Baden Powell i lavori prenderanno il via nei prossimi giorni. "Avevamo promesso che entro fine mandato avremmo dato il via a una serie di interventi per la creazione di nuove aree sgambamento cani ed eccoci qui – esulta l’assessora all’ambiente Carlotta Bonvicini – Grazie a questi tre nuovi interventi salgono a 25 le aree verdi presenti sul territorio comunale dedicate agli amici a quattro zampe. Le zone sono state indicate dai cittadini attraverso segnalazioni e raccolte firme poiché ritenute importanti per soddisfare le esigenze dei numerosi cani che vivono nei quartieri. A fronte di queste richieste, il Comune ha provveduto ad effettuare dei sopralluoghi per verificare la fattibilità tecnica degli interventi e previsto l’affidamento dei lavori nell’’accordo quadro della manutenzione ordinaria e straordinaria del verde per il triennio 2022-24".