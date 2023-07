Arena, indotto milionario Vecchi sul concertone: "Un grande successo, mobilità migliorabile"

di Saverio

Migliari

Sindaco Luca Vecchi, il concerto di Harry Styles è stata una prova immensa per la città. Caldo record e temporale avrebbero potuto rovinare la festa. Partiamo dall’analisi degli aspetti positivi. Cosa ha fatto sì che tutto andasse per il meglio in Rcf Arena?

"Il segreto è che c’è una straordinaria collaborazione tra tutti gli attori istituzionali e la parte privata organizzatrice dell’evento. E una grande mobilitazione di volontariato, con circa 700 persone impegnate. Una squadra diffusa che ha fatto emergere una caratteristica tipicamente reggiana: la collaborazione nella complessità. La prova è stata superata nel suo complesso".

Capitolo pulizia: il giorno dopo quasi non ci si è accorti che fossero passate 100mila persone da lì. Ci ha pensato Iren?

"C’era anche un’assocazione di volontariato che ha dato una mano. E abbiamo un sistema collaudato, contrattualmente regolato, con Iren, che già nei precedenti concerti parte dalla notte con le pulizie e va avanti fino a mattina. Un altro aspetto importante è quello socio-sanitario, il coordinamento tra le varie Croci è stato ottimo, così come quello delle forze dell’ordine. Tutto è perfettibile sul fronte viabilità, ma io innanzitutto devo ringraziare il mio comandante Poma e poi gli altri operatori delle forze dell’ordine".

Santa Croce come l’araba fenice. Da quartiere sotto sequestro di degrado e criminalità, a luogo d’innovazione e maxi-eventi. Che voci vi arrivano da via Adua e dintorni?

"Santa Croce è il frutto di un percorso che ha alle spalle più di nove anni di lavoro, fatto di investimenti, ma anche di rigenerazione sociale. Quei cittadini che sono andati al campeggio a distribuire il gnocco fritto, sono gli stessi che nove anni fa vennero in Comune per segnalare il degrado. Sono grato anche alla parrocchia del quartiere, che ha ospitato tanti ragazzi. Si può convivere con il disagio di un grande evento che cambia le proprie abitudini. Dobbiamo fare altrettanto sull’altro fronte, Gavassa, che è colpita anch’essa da questi eventi".

Che indotto avete calcolato per la città?

"Gli operatori di settore stimano che concerti da 40-50mila presenze abbiano un indotto vicino ai 10 milioni. Qui, si parla di decine di milioni quindi".

Non tutti solo a Reggio però.

"Certamente, proprio oggi ho parlato con l’assessore al Turismo della Regione Andrea Corsini. Mi ha detto: “Avete riempito le strutture di Parma, Modena, Bologna e persino Imola“".

Sui volontari Pd usati per l’evento c’è stata polemica. Perché un’organizzazione politica dovrebbe partecipare a un evento privato?

"Due ragioni. Da una parte il Partito democratico non è solo un’organizzazione politica di eletti, è anche fatta di un popolo, di centinaia di volontari che in diversi contesti della provincia stanno organizzando le feste dell’Unità. Il volontariato è un elemento virtuoso, e nessuno è stato costretto. E’ stato un fatto spontaneo di partecipazione sincera a una giornata di festa. Dall’altra parte, il Pd organizza lì la sua festa, sta già mettendo le basi, e questi sforzi organizzativi partono mesi prima, quindi è una macchina già impegnata sul campovolo. C’è stata una speculazione politica, ma noi siamo figli delle feste dell’Unità e del volontariato".

Passiamo alle ’ombre’ sull’evento. Perché non sono state organizzate navette? Avrebbero aiutato nella fase di deflusso.

"Confesso che noi ci avevamo pensato, ma insieme agli organizzatori si è ritenuto di non procedere. Questo non significa che, facendo tesoro dell’esperienza fatta, in occasione di eventi che arrivano a questa dimensione possiamo considerarle. Poi c’è stato un aspetto in questo concerto: i 600 pullman hanno consentito di scaricare migliaia di persone a 3 minuti dal campovolo. Solo che col deflusso, la loro partenza ha creato 6 km di bus da smaltire. Non è stato tutto perfetto, quindi siamo qui per imparare".

Anche una corsia preferenziale, come suggerivano i taxisti, velocizzerebbe moltissimo il trasporto delle persone.

"Questa è una cosa su cui bisogna riflettere, con la consapevolezza però che in una città dove ci sono “X“ taxi per 170mila persone, è chiaro che quando ne arrivano 100mila si va in sofferenza. Ma la prossima volta sicuramente dovremo pensarci".

Infine i treni, che non dipendono dal Comune ma da Rfi. Soltanto un treno alle 3 e poi il successivo alle 4,30, non bastano. La gente ha dormito in stazione.

"Io sono grato a Rfi per i treni speciali, tra l’altro ne ha aggiunto uno in più alle 20. La permanenza fino alle 4,30 in attesa del treno, purtroppo anche io l’ho vissuta tante volte, persino a Milano. Chi viene in treno sa che il ritorno è ostico. Noi però abbiamo fatto in modo che potessero aspettare in Parco Innovazione con locali aperti e servizi adeguati".

Lei pensa che dopo Harry Styles ci si possa aspettare una crescita degli artisti internazionali in Arena?

"Per me questo concerto è stato un momento molto emozionante, non solo di soddisfazione personale. È stato bellissimo vedere ragazzi da tutto il mondo venire a Reggio e oggi sentire che se ne parli persino sulla Cnn. Dovrebbe far riflettere tutti sulla crescita di reputazione della nostra città. E la reputazione porta investimenti, ricordiamocelo".