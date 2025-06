Arena Stalloni. Grande cinema sotto le stelle

L’incanto delle serate estive, il profumo della notte, la luna in bilico nel cielo e la magia del cinema, che trasporta in altri mondi e in altre storie. Tutto questo è, anche quest’anno, Cinema sotto le stelle, all’Arena Stalloni di via Campo Samarotto a Reggio. Da questa sera sino al 5 settembre, il grande schermo all’aperto prende vita e si trasforma in un veicolo verso l’avventura, l’amore e la cultura. La programmazione è nuovamente sotto l’egida di Arci Reggio Emilia, con la collaborazione dell’Ufficio Cinema del Comune di Reggio, la Regione, Fice e la sponsorizzazione di Gruppo Hera, Coop Alleanza 3.0 e Emil Banca.

Numerosi i film presenti in cartellone e alcune novità: www.arenastalloni.it, sito internet dedicato e in cui sarà possibile trovare il programma completo, acquistare i biglietti, conoscere le promozioni e partecipare alla community whatsapp su cui verrà condiviso il film del giorno; la possibilità di vedere due proiezioni in lingua originale, il 18 luglio l’acclamato Emilia Perez e il 28 luglio il pluripremiato Anora. Altra novità, per diminuire l’utilizzo della plastica, un erogatore di acqua minerale gratuita sarà installato nell’arena. Confermate anche quest’anno le serate con il biglietto 3,50 euro, nell’ambito delle iniziative Cinema in Festa (11 e 12 giugno) e Cinema Revolution.

"È bello che in questa città ci siano abitudini consolidate. L’estate continua ad essere un momento in cui si prendono le distanze. E niente è meglio del cinema, per staccarsi dalla routine. Per questo i reggiani da decine di anni si sono affezionati al cinema estivo", ha affermato Marco Mietto, assessore alla cultura del Comune.

Per quanto riguarda la partenza delle proiezioni, il primo film in programma è Sotto le foglie, di François Ozon, previsto per stasera alle 21,30. Seguirà poi domani Maria, di Pablo Larrain; L’orchestra stonata, di Emmanuel Courcol, previsto per la serata di venerdì 13 giugno, mentre sabato 14 è previsto Berlinguer-La grande ambizione, di Andrea Segre, seguito domenica 15 da Il maestro che promise il mare, di Patricia Font. Grande attesa per la versione in italiano di Emilia Perez di mercoledì 18 giugno e il giovedì 19 Vermiglio, di Maura Delpero, prima donna a vincere il David di Donatello alla regia. Questi sono solo alcuni degli appuntamenti che vedono il cinema offrire 86 serate per apprezzare opere della settima arte. Gli spettacoli a giugno e luglio inizieranno alle 21.30, il costo del biglietto è fissato a 6.50 euro, ridotto 4.50. Per informazioni dettagliate www.arenastalloni.it, prevendita su www.2tickets.i/stalloni oppure ai numeri 0522 392137 e 351 5485230. Il grande schermo rinnova la magia, sotto la luce delle stelle.

Stefania Ferrari