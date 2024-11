Argini e sicurezza idrogeologica. Venerdì un’assemblea pubblica

Un’assemblea pubblica organizzata dai Comitati Aria Pulita di Cadelbosco e Aria Buona di Gualtieri, per parlare in modo approfondito dell’alluvione che ha interessato un vasto territorio della Bassa nelle scorse settimane. È in programma venerdì 22 novembre alle 20,30 alla sala civica di Palazzo Greppi, a Santa Vittoria. "Questo incontro – spiegano i presidenti dei Comitati, Claudio Giacca e Paolo Ferrarini – vuole essere una occasione di condivisione dei principali temi relativi alla sicurezza degli argini e del nostro territorio, con spunti di riflessione e proposte. Per avere una spiegazione tecnica e anche una visione di prospettiva delle azioni da mettere in campo, abbiamo invitato a parlare il prof. Stefano Orlandini, docente di Costruzioni Idrauliche Unimore. Vengono presentate pure alcune ricerche realizzate sulle cause di alluvioni in Emilia-Romagna". Alla serata hanno dato l’adesione il Comitato di Lentigione e il Comitato di via Monte Cisa di Reggio, con l’invito esteso anche ai sindaci, in particolare di Gualtieri, Cadelbosco, Bagnolo, Castelnovo Sotto, Brescello e Reggio.