Argini fluviali ’intelligenti’. Monitorati con fibra ottica

Mentre da anni si attendono interventi adeguati per la sicurezza idraulica nell’alveo di fiumi e torrenti, oltre che per le difese arginali, arriva un "argine intelligente", considerato più sicuro grazie alla fibra, che permette di monitorare la tenuta delle barriere antialluvione durante le piene. Un modello sperimentale è stato realizzato da AiPo e Università svizzera Ost al polo scientifico di Boretto. Il progetto è finanziato da Ufficio federale per l’ambiente e Ufficio contro i rischi naturali del Canton Vallese. Con il sistema "Fibra Dike" si punta a un monitoraggio della tenuta delle arginature nel corso degli eventi di piena, grazie all’impiego di un complesso apparato di sensori in fibra ottica installati nel corpo del manufatto e a strumenti di raccolta dei dati in tempo reale.

I partecipanti all’incontro dimostrativo hanno effettuato un sopralluogo all’argine sperimentale, realizzato all’aperto al polo scientifico e tecnologico AIPo di Boretto. Si tratta di un classico argine in terra, che forma un bacino chiuso di forma rettangolare, di 85 metri di lunghezza e 35 di larghezza e 3,50 metri di altezza, in cui sono stati inseriti circa 800 metri di fibra ottica, oltre a 27 piezometri tradizionali, sei tensiometri e 24 sensori dielettrici che misurano l’umidità del terreno. I sensori forniscono importanti indicazioni sulle pressioni che agiscono all’interno dell’argine e quindi sulla sua stabilità. L’anno prossimo sono previste prove sperimentali, con diversi livelli di riempimento idrico dell’area interna delimitata dall’arginatura.

Antonio Lecci