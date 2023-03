Argo Tractors, innovatori da premio

Figura anche un’azienda reggiana, la Argo Tractors di Fabbrico, tra le realtà destinatarie di riconoscimenti al concorso Novità tecniche 2023 del Mag, alla 40ª fiera nazionale della meccanizzazione agricola di Savigliano, in provincia di Cuneo. Le imprese vincitrici metteranno in mostra le loro innovazioni al Mag 2023 dal 16 marzo a Savigliano. Cinque aziende hanno ricevuto il Mag Energy, riconoscimento per le aziende che hanno saputo valorizzare i temi dell’energia e dell’elettrico in ambito agricolo.