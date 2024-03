Arianna Giaroli è morta: non ce l’ha fatta la 13enne colpita da un calcio del cavallo

San Martino in Rio (Reggio Emilia), 8 marzo 2024 – Tragedia al maneggio Il Vigneto di San Martino in Rio: ieri Arianna Giaroli, 13 anni, di Carpi (Modena), stava camminando accanto al cavallo quando è stata colpita da un calcio dell’animale. Era insieme ad un’amica, sua coetanea, quando si è verificato l’incidente. L’amica è andata a chiamare di corsa l’istruttrice.

“Ha preso un calcio in viso – le parole dell’istruttrice subito dopo l’incidente –. Io non ho visto la scena di persona – racconta con fatica –, stava camminando accanto al cavallo, che deve averle dato un calcio. Lei è caduta. Insieme con lei, quand’è successo, c’era un’amica, sua coetanea, che mi è venuta a chiamare immediatamente. Era a terra, non era cosciente. I soccorsi, devo dire, sono arrivati immediatamente, sono stati veramente rapidissimi”.

Questa ragazzina "fa lezione con noi da tanto, due o tre anni – spiega l’istruttrice –. Non ci è mai capitata una cosa simile, è la prima volta". Sul luogo dell’incidente erano arrivati anche i genitori della piccola.

Trasportata in elicottero al Maggiore di Parma, la tredicenne è stata ricoverata in Rianimazione. Le sue condizioni sono state giudicate subito gravissime. I medici hanno fatto di tutto per salvarle la vita, ma purtroppo oggi intorno alle 13 è stata dichiarata la morte cerebrale, poi in serata la conferma ufficiale del decesso.

Lascia nel dolore i familiari. Sotto choc la comunità di Carpi e il personale e gli amici del maneggio, dove si allenava da due o tre anni.

Sulla morte della bimba è stata aperta un’inchiesta, procedono i carabinieri.