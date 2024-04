Arioli già in giunta

Livia Arioli è destinata a essere “promossa” a vicesindaco in caso di vittoria elettorale della lista di centrosinistra di Reggiolo, guidata dal sindaco Roberto Angeli, che si propone per un terzo mandato. Per un errore tecnico, nell’articolo pubblicato ieri sulle scelte della lista di Angeli, è stato segnalato come la Arioli possa rappresentare una novità nella giunta. E’ invece già in carica come assessore nel mandato ormai in fase conclusiva. E anche sugli altri nomi della possibile amministrazione comunale non ci sono conferme definitive. Saranno annunciate nei prossimi giorni, così come i nomi dei candidati consiglieri del “Centrosinistra per Reggiolo”.