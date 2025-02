Arma, arrivano i rinforzi. Ecco 32 nuovi carabinieri. La metà sono donne

Arrivano i rinforzi. Anzi, sono già arrivati e sono già operativi i 32 nuovi carabinieri che rafforzeranno le stazioni di tutta la provincia: da quelle della città fino a quelle delle quattro vallate. Sono tutti giovanissimi, hanno tra i 20 e i 24 anni, arrivano da tutta Italia, sono al primo incarico, entusiasti e determinati a fare buon lavoro.

E poi c’è la grande novità che evidenzia come, anche l’Arma, si sia modernizzata, come tante altre istituzioni. Ed ecco che la metà delle new entry sono carabiniere, per la precisione 15, a fronte di 17 uomini. Numero che nella vicina provincia di Siena vede addirittura una maggioranza delle quote rosa. Tutte loro hanno frequentato uno specifico modulo didattico sulle tecniche di comunicazione e la tutela dei soggetti vulnerabili, concetti che si potrebbero rivelare utili nella delicata fase di primo contatto e ricezione della denuncia da parte di vittime di violenza di genere. Fenomeno che anche nella nostra provincia continua a essere presente.

È un segnale importante per la città, a 360 gradi: ci saranno più militari a presidiare il territorio e chi arriverà fa parte delle nuove generazioni, giovani volenterosi che potranno portare anche uno sguardo nuovo sui problemi del territorio, sotto la supervisione dei comandanti di stazione, alcuni ormai navigati marescialli, altri loro coetanei. Uno scambio reciproco che potrà arricchire l’Arma.

I neo militari sono arrivati ai reparti dopo un periodo di addestramento e preparazione nelle scuole dell’Arma di Velletri, Campobasso, Taranto, Iglesias e Reggio Calabria.

Più personale per garantire una più ampia strategia per dare maggiore efficacia a un presidio costante aderenti al territorio. Come spiega il comando provinciale in una nota, l’obiettivo è contrastare i reati nei confronti degli anziani e contrastare furti e rapine ai danno del comparto orafo. I carabinieri sono stati ricevuti dal colonnello Claudio Rubertà, comandante provinciale che, nel dare loro il benvenuto, ed averli richiamati “ai valori etici dell’essere Carabiniere”, si è soffermato sull’importanza del dialogo e dell’ascolto del cittadino.