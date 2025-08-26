"Arma, servono caserme". Prefettura cerca immobili

Servono alloggi per i carabinieri in servizio in provincia di Reggio Emilia. E così la Prefettura avvia cinque indagini di mercato, in altrettanti Comuni, per la ricerca di immobili da affittare ed adibire a caserme. Le manifestazioni di interesse per rispondere alle esigenze delle stazioni locali dell’Arma, in particolare, sono state emesse tutte l’11 agosto scorso. I territori interessati sono quelli di Cavriago (dove si cerca uno stabile di 820 metri quadri), Cavriago (557 metri quadrati), Baiso (392), Luzzara (288 metri quadri) e Fabbrico (252 metri quadri).

Come si legge nei provvedimenti, i privati che intendono mettere a disposizione i propri immobili hanno tempo fino all’11 ottobre per fare un’offerta. Il canone richiesto verrà sottoposto a valutazione di congruità dai tecnici dell’Agenzia del Demanio e l’eventuale locazione – viene specificato negli atti – sarà sottoposta all’autorizzazione del ministero dell’Interno. Lo stesso Viminale, tramite le Prefetture e l’Agenzia del Demanio, ha inaugurato e completato diverse nuove caserme per i Vigili del Fuoco e i Carabinieri in Italia nel corso del 2025, come le nuove strutture a Santo Stefano di Aspromonte, Pescara (per i Vigili del Fuoco) e altre in Abruzzo. Queste inaugurazioni sono parte di un piano per modernizzare le infrastrutture.

Per quanto riguarda le caserme dei carabinieri ancora in fieri, c’è da registrare la struttura di Caselline di Albinea, che deve essere ancora terminata definitivamente. Un progetto che viene da anni e anni di incubazione, e che adesso si spera che possa portare a una parola fine, per arrivare a una struttura che abbia tutti gli spazi necessari per ospitare l’Arma. Recentemente ha lasciato i locali della ‘vecchia’ stazione dei carabinieri il comandante Giuseppe Chiacchio arrivato nel comune collinare nel 2020. Al suo posto arriva Giovanni Tondo, direttamente dalla stazione dei carabinieri di San Polo d’Enza.

