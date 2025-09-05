"Armani volle la mia azienda con il ’cuore’"

"La tua azienda ha un cuore, per questo desidero comprarla". Con queste parole Giorgio Armani convinse Deanna Ferretti Veroni a cedergli nel 2000 le redini della sua ’creatura’, il maglificio Miss Deanna di San Martino in Rio, per decenni riferimento della maglieria di lusso made in Italy con collaborazioni del calibro di Valentino, Kenzo e lo stesso gruppo Armani.

"Aveva già un grande stabilimento a Torino che produceva questo tipo di capi, ma volle a tutti costi acquistarci. Io e mio marito Vando alla fine ci siamo convinti e scegliemmo lui tra i tanti che si erano interessati all’operazione".

Questo uno dei tanti ricordi preziosi che la signora della moda reggiana custodisce nel cuore e che ieri ha fatto riaffiorare commossa nella sua memoria a poche ore dalla scomparsa a 91 anni del Re dello stile italiano.

"Ho appreso con dolore la notizia mentre ero impegnata in alcuni incontri di lavoro", spiega. Ora infatti Deanna Veroni è impegnata in Modateca Deanna, lo straordinario archivio storico di oltre 3.000 metri quadri che, insieme alla figlia Sonia porta avanti con successo, attirando i talenti di tutto il mondo nella nostra provincia.

"Quello con Giorgio è stato un rapporto diretto, senza intermediari, durato diversi anni a cavallo tra il 1970 e il 1980. Da lui ho imparato molto. Avevo decine di suoi disegni che gli ho restituito al termine della mia presenza in azienda dopo tre anni dalla vendita. È stato un privilegio conoscerlo. Ogni volta poi che ci siamo incontrati in giro per il mondo – Milano, Parigi – o ai concerti di Pavarotti erano momenti bellissimi. Lui adorava sentire cantare Luciano".

Sulle sue condizioni di salute dice: "Sono stata un po’ in vacanza e non sapevo che fosse peggiorato così. Certo la sua mancata presenza all’ultima sfilata qualche tempo fa, conoscendolo, aveva fatto pensare, attaccato com’era al suo mondo".

Un finale inaspettato quello di Armani, solo di pochi giorni fa la notizia dell’acquisto del noto locale di Forte dei Marmi ’La Capannina’, location di tante serate spensierate e il lavoro che, dicono dall’azienda, l’ha tenuto impegnato fino all’ultimo.

Un cordoglio che arriva unanime dal Capo dello Stato Sergio Mattarella ai tanti colleghi stilisti, fino al mondo dello sport che lo ha visto patron indiscusso per anni della squadra di basket milanese. Un’icona di stile che nel reggiano ha incontrato un’altra eccellenza e l’ha portata alla sua corte, divenuta ormai un marchio globale.