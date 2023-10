Armati di manganello e coltello in tribunale

Uno è stato pizzicato con un coltello e un altro con un manganello telescopico all’ingresso del tribunale. I carabinieri – allertati dai vigilanti – hanno denunciato per porto abusivo d’armi un 61enne e un 62enne che venerdì mattina – in due orari diversi – si sono presentati al palazzo di giustizia per adempiere a questioni private; ma al metal detector sono stati sorpresi coi due oggetti pericolosi: un coltello lungo 19 centimetri (di cui 8,5 di lama) e un manganello telescopico di 25,5 centimetri.