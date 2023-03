Armato di coltello rapina il Penny Market: c’è un sospettato

Rapinatore solitario in azione, nel primo pomeriggio di ieri, ai danni del supermercato Penny Market, in via Mussini a Correggio. E poco dopo, secondo quanto risulta ai responsabili della sicurezza del market, una persona sarebbe stata individuata e fermata dai carabinieri, col sospetto di essere l’autore del reato.

Sono in corso gli accertamenti, che comprendono anche le immagini della videosorveglianza interna del negozio. Ad agire sarebbe stato un uomo con volto coperto e con coltellino in mano, con cui ha minacciato la dipendente alla cassa, per poi allontanarsi con un bottino di circa trecento euro. I carabinieri di Correggio hanno subito raccolto le testimonianze, in particolare della cassiera rapinata e di uno dei clienti che ha assistito alla scena.

Le indagini si sono subito messe su una pista ben precisa. Non risultano conseguenze fisiche alle persone. Non è la prima volta che il negozio correggese viene interessato da questo tipo di episodi. Già la scorsa estate una simile rapina era stata commessa da due uomini entrati nel market di via Mussini con coltello e bastone, con il volto coperto, riuscendo poi a fuggire con un bottino di circa 3-400 euro, mentre al Penny Market si trovano diversi clienti.

Antonio Lecci