Armato di forbici minaccia una donna. Rintracciato e denunciato dall’Arma

Momenti di paura nella mattinata di sabato a Scandiano, dove un uomo di origini nordafricane ha minacciato alcuni avventori nei pressi di alcuni esercizi pubblici del centro del paese, arrivando – secondo la denuncia di una 30enne del posto – a brandire un paio di forbici contro di lei.

Grazie alla segnalazione della vittima e al pronto intervento dei carabinieri, l’uomo è stato individuato, fermato e disarmato. Per questi motivi con l’accusa di minaccia aggravata e porto abusivo di armi i carabinieri della Tenenza di Scandiano hanno denunciato in Procura un 28enne nordafricano senza fissa dimora.

I fatti risalgono alla mattina del 23 agosto ma sono stati resi resi noti ieri.

Alla centrale operativa della Compagnia carabinieri sono giunte alcune segnalazioni allarmate. Uno straniero stava arrecando disturbo nei pressi di alcuni esercizi pubblici del centro di Scandiano, dove aveva anche minacciato alcuni avventori.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Scandiano che, sulle prime, non è riuscita a intercettare l’uomo.

Nel pomeriggio, una 30enne di Scandiano ha contattato i militari riferendo di essere stata minacciata, quella stessa mattina, con un paio di forbici.

Alle 19,45 circa la donna ha contattato nuovamente i carabinieri, segnalando di aver notato il suo aggressore nei pressi di una panchina del centro cittadino, fornendone una chiara descrizione.

I militari hanno individuato il soggetto, sottoponendolo a perquisizione personale e procedendo al sequestro di un paio di forbici. Il 28enne è stato denunciato per minacce aggravate e porto abusivo di armi.