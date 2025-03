Armeggiano col tronchese per rubare una bici. Un cittadino chiama il 112: denunciati tre 19enni

Sono stati sorpresi dai carabinieri mentre cercavano di rubare una bici da una rastrelliera situata in pieno centro a Correggio, in corso Mazzini. Uno dei tanti furti che avvengono a Correggio, stavolta sventato grazie alla tempestiva segnalazione di un passante che aveva notato movimenti sospetti. I carabinieri hanno identificato tre giovani di 19 anni, di origine nordafricana, che al termine di una prima ricostruzione dei fatti sono stati denunciati alla magistratura per tentato furto aggravato in concorso. Ma non solo. Uno di loro, nel corso del controllo, è stato trovato in possesso di un frammento di hashish, che è stato subito sottoposto a sequestro. E’ accaduto nei giorni scorsi, in pieno giorno, verso le 11, in uno spazio nel cuore della cittadina reggiana. Per fortuna un passante ha notato i tre ragazzi che, con un tronchese, stavano tagliando la catena che teneva la bici, di proprietà di uno studente, legata alla rastrelliera. Due di loro armeggiavano attorno alla bici, mentre il terzo faceva da palo, simulando una telefonata in corso mentre cercava di verificare l’eventuale avvicinarsi di testimoni. Il 19enne trovato con la droga è stato segnalato alla prefettura reggiana come assuntore di sostanze stupefacenti. Insieme agli altri due dovrà inoltre rispondere del reato di tentato furto aggravato.