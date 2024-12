Armi e droga in casa: due arresti

Droga, armi clandestine e soldi sospetti in casa: due uomini di origine pugliese finiscono in manette. Nella loro abitazione i carabinieri hanno sequestrato mezz’etto di cocaina, marijuana, due etti e mezzo di hascisc, tutto il kit per il confezionamento delle dosi e 5mila euro in contanti provento dello spaccio. L’operazione si è svolta martedì mattina, al termine di un’indagine inizialmente intrapresa dai carabinieri di Gattatico, che li aveva portati a sospettare che un 34enne pugliese residente a Cavriago potesse nascondere degli stupefacenti. Insieme ai colleghi cavriaghesi hanno approfondito le indagini, trovando riscontri ai sospetti. Il 34enne è stato convocato in caserma e si è presentato con un marsupio in cui nascondeva un coltello a scatto. Perquisito, ha dato un elemento in più ai carabinieri per approfondire sul suo conto.

I militari si sono allora portati alla casa dell’uomo, dove era ospitato un suo corregionale 43enne. A quel punto i due hanno consegnato spontaneamente parte di quanto detenuto illegalmente. Sono stati arrestati con varie accuse: entrambi per detenzione ai fini di spaccio di droga; il 43enne per detenzione illegale di arma clandestina mentre l’altro per detenzione e porto abusivo di armi. In camera del 43enne, sotto il letto, sono state rinvenute una pistola semiautomatica, 40 grammi di cocaina, un panetto di hascisc da 80 grammi; due bilancini di precisione e 3mila euro in contanti. In disponibilità del 34enne sono stati trovati altri 2 etti di hascisc, oltre 2mila euro in contanti e una pistola scacciacani.

Francesca Chilloni