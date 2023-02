Armi nascoste In un casolare teneva una baionetta e 200 munizioni

Un uomo di 35 anni è stato denunciato dai carabinieri di Gattatico al termine di una perquisizione domiciliare, che ha permesso di rinvenire in casa una baionetta da guerra e oltre duecento munizioni di vario calibri, posseduti illegalmente.

Alcune segnalazioni hanno portato i carabinieri a effettuare l’accertamento. Risultano sequestrati una baionetta per fucile Pattern P17 in uso nella seconda guerra mondiale, 130 proiettili calibro 9 e altri 75 proiettili da fucile di vario calibro.

I carabinieri hanno denunciato alla magistratura il possessore di questi oggetti con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni. L’uomo risulta incensurato.

Il controllo domiciliare è avvenuto sabato mattina, con un accertamenti mirato proprio alla presunta presenza di armi detenute senza la prevista autorizzazione.

Una volta compreso il motivo di quella verifica, lo stesso proprietario si è dimostrato collaborativo, confermando di possedere una baionetta, che aveva rinvenuto, e che custodiva in un casolare di famiglia poco distante dove teneva pure una bottiglia e un barattolo con all’interno delle munizioni. I carabinieri della caserma del paese si sono recati al casolare indicato, dove il 35enne ha prelevato la baionetta da un armadio della camera da letto, per poi affidare ai militari pure le munizioni, oltre 200 di vario calibro, che pare avesse rinvenuto qualche tempo fa tra le proprietà appartenute al nonno. Materiale che però non era mai stato segnalato alle autorità, come invece prevede la normativa. Per questo l’uomo è stato denunciato, mentre per baionetta e munizioni è scattato il sequestro.

Antonio Lecci