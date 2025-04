"Arpae ci dica cosa c’è nell’acqua"

Alcuni cittadini sono preoccupati dalla situazione di un canale, accanto a via Curiel a Castelnovo Sotto, che presenta un fondo caratterizzato da uno strato biancastro di una sostanza sabbiosa e cristallina, dove finora l’acqua era apparsa trasparente. Già a gennaio erano state inviate segnalazioni formali al Comune e ad Arpae. "Ci è stato detto che ci sarebbero delle problematiche per effettuare l’ispezione, a causa del canale intubato a monte. Noi sollecitiamo Arpae a eseguire gli accertamenti, almeno sulla sostanza rimasta sul fondale", dicono i cittadini. Anche nei giorni scorsi, pur in assenza di piogge, il fenomeno è ricomparso, con acqua stavolta di colore marrone e poi color latte. Si chiede di capire quale sostanza verrebbe scaricata nel canale e, soprattutto, se possa essere potenzialmente pericolosa.