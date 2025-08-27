Arpae e gli odori a Roncocesi: "Consapevoli del problema. Ma la situazione è migliorata"

"Relativamente alle affermazioni di Sara Beltrami riportate dalla stampa il 22 agosto, relative alla ditta Farm Service di Roncocesi, Arpae ritiene doveroso precisare che le segnalazioni effettuate dai cittadini vengono regolarmente ricevute e valutate".

L’Agenzia regionale per la prevenzione, ambiente ed energia replica all’accorata lettera dell’attivista di Roncocesi che pochi giorni aveva nuovamente segnalato la persistenza di cattivi odori e il senso di abbandono che vivono tanti cittadini della frazione.

"Arpae – dice la stessa Agenzia – è ben consapevole delle problematiche connesse alla tipologia di lavorazione dell’azienda (lavorazione di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano) e l’attenzione alla questione dei cattivi odori – per altro di non facile inquadramento normativo – è sempre stata mantenuta alta".

"Dopo anni di forti criticità locali – si legge ancora nella nota diffusa da Arpae – l’azienda ha attuato numerosi interventi, prescritti nell’ultima revisione autorizzativa rilasciata da Arpae nel 2019. In particolare un nuovo sistema di abbattimento delle emissioni è entrato in funzione nel 2022. Da quella data il numero di segnalazioni registrate da Arpae e dal Comune sono drasticamente ridotte".

E ancora: "L’azienda è oggetto di periodici controlli e ispezioni con campionamenti a sorpresa da parte di Arpae, oltre ai campionamenti su aria e acque a carico dell’azienda, sulla base di quanto previsto dall’Autorizzazione integrata ambientale".

L’ Agenzia afferma che le segnalazioni sono in diminuzione: "Per quanto riguarda il 2025, Arpae ha ricevuto un’unica segnalazione nel mese di luglio e 4 nel mese di agosto, di cui 2 nella giornata del 21 agosto. Nella stessa giornata Arpae ha inviato una squadra ad effettuare un sopralluogo. Pur non rilevando irregolarità e criticità in quel momento, sono in corso ulteriori valutazioni. L’Agenzia ribadisce il proprio impegno al controllo della normativa ambientale e delle autorizzazioni in essere per tutte le attività del territorio".

Sara Beltrami, nella sua lettera, aveva invitato gli amministratori a rendersi persinalmente conto della situazione: "Qualcuno di Arpae e dell’amministrazione comunale venga a cena a Roncocesi quest’estate, sarà ospite gradito per appurare di persona quello che è un disagio invivibile e una situazione intollerabile, nel 2025, per una città della nostra portata. Considerata anche la natura degli scarti stessi, poi, qualcuno ha mai indagato cosa comporti a livello psicofisico l’inalazione continua di questi fetori?".

Nella foto: Sara Beltrami