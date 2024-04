Arpae nella bufera: sei indagati. Accusati di falsificare le analisi per nascondere l’amianto

Avrebbero falsificato le analisi per nascondere all’autorità giudiziaria la presenza di amianto nei rifiuti edili provenienti da un impianto sotto sequestro nella bassa. A finire nei guai sei persone iscritte nel registro degli indagati della magistratura reggiana, il titolare della ditta Romitti srl (con sede legale a Valeggio sul Mincio, nel veronese) e cinque dipendenti pubblici di Arpae (l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) di Reggio. Dovranno rispondere, in concorso, dell’accusa di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. L’inchiesta, scattata due anni fa, è diretta dal procuratore capo Calogero Gaetano Paci e condotta dai carabinieri del Niipaf (nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale) di Reggio, col supporto dei colleghi di Modena, Parma e Verona. Una ventina di militari hanno eseguito perquisizioni e sequestri presso uffici e laboratori pubblici e privati tra l’Emilia e il Veneto.

Secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, gli indagati avrebbero deliberatamente depennato la presenza di amianto dai risultati delle analisi relative a diversi campioni di rifiuti, prelevati per svolgere le analisi delegate dall’autorità giudiziaria alla stessa Arpae e provenienti dal sito (nella foto).

L’intero impianto era stato messo sotto sequestro a fine 2022 perchè i rifiuti da costruzione e demolizione trattati per la produzione di aggregato riciclato per l’edilizia erano stati considerati pericolosi dagli inquirenti. Arpae quindi era stata incaricata per la caratterizzazione dei rifiuti e della ricerca dell’eventuale presenza di amianto. Ma i risultati positivi degli accertamenti sarebbero stati parzialmente occultati e la presenza di amianto non è stata comunicata alla polizia giudiziaria, fino a quando è stata scoperta dagli investigatori, anche grazie alle informazioni rese da alcuni dipendenti della stessa agenzia.

Arpae fa sapere – tramite una nota – che "continuerà a prestare la dovuta collaborazione all’autorità giudiziaria, sul cui operato ripone la massima fiducia". ma altresì che "la questione fondamentale oggetto di approfondimenti è rappresentata dalla valutazione dell’”assenza” di fibre di amianto nei campioni analizzati, sulla base della normativa tecnica di riferimento. Gli operatori hanno applicato metodiche analitiche accreditate e riconosciute dagli organismi scientifici nazionali per considerare l’assenza di amianto. Tali aspetti tecnici verranno richiamati nelle sedi dovute".