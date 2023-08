Arraffano i telefonini al Mediaworld Tentata rapina, arrestati tre georgiani

di Alessandra Codeluppi

Avrebbero cercato di rubare due Iphone e un videogioco, per un valore di circa 1.600 euro. Quando sono stati scoperti, uno di loro avrebbe avuto una colluttazione con il direttore del negozio e con una guardia giurata. Per quest’epsiodio, avvenuto venerdì pomeriggio al Mediaworld dentro il centro commerciale ‘I Petali’, è stata allertata la polizia di Stato: gli agenti sono piombati sul posto e hanno arrestato, verso le 19, tre uomini di nazionalità georgiana, per i quali è stata formulata l’ipotesi di reato di tentata rapina impropria in concorso (perché volta a mantenere il possesso della refurtiva con un gesto violento). Secondo la ricostruzione investigativa, i tre uomini sarebbero ricorsi a uno stratagemma: sarebbero entrati nel punto vendita separatamente, come fossero clienti che non si conoscevano, per poi agire insieme. Ma le loro mosse sospette non sono sfuggite a un operatore che stava controllando a video quanto accadeva in negozio: in particolare, ha notato uno di loro che sembrava portare via i prodotti elettronici. Prima di passare alle casse, i tre uomini sono stati fermati e hanno consegnato tutto: da quanto emerso, sono state trovate confezioni già scartate e vuote.

Un altro georgiano (non quello che aveva preso gli articoli), vistosi scoperto, avrebbe reagito strattonando il responsabile del punto vendita e un vigilante. I tre uomini, ai quali si contesta anche la recidiva, sono comparsi ieri davanti al giudice Dario De Luca per l’udienza di convalida degli arresti. I.G., 43 anni, è difeso dall’avvocato Francesco Cupello; G.N., 39enne, è assistito dall’avvocato Mario Di Frenna (ieri sostituiti in aula dall’avvocato Helmut Bartolini); I.C., 44 anni, è tutelato dall’avvocato Carmen Capoccia.

Tutti quanti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Per loro il pubblico ministero ha chiesto gli arresti domiciliari. Le difese hanno chiesto una misura cautelare meno afflittiva: i legali sostengono in particolare che dal video non emerga l’azione violenta al centro della colluttazione contestata. Il giudice ha disposto i domiciliari per i due georgiani assistiti dagli avvocati Cupello e Di Frenna e l’obbligo di firma quotidiano per l’altro.