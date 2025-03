Arredi Toschi, da lunedì parte l’asta online

Si parte lunedì, il 10 marzo alle 12, con la vendita online telematica degli arredi di Toschi, lo storico negozio che ha chiuso i battenti – in liquidazione giudiziale – e che vedrà i suoi pregiati pezzi finire all’asta. La fase si chiuderà il 31 marzo alle quindici, e le offerte, come specificato dall’istituto vendite giudiziarie di Reggio, dovranno essere effettuate entro le 14.50 di lunedì 31 marzo. "Per la partecipazione – spiega il direttore Rocco Russo – occorre iscriversi sul sito www.ivgreggioemilia.it, la registrazione è gratuita e per partecipare bisogna essere muniti di carta di credito, per la partecipazione è richiesta la cauzione pari al 10% del prezzo base di vendita". La cauzione viene quindi trattenuta soltanto precauzionalmente, senza che il saldo venga scalato, accadrà solo a vendita avvenuta.

L’istituto ricorda anche agli interessati che c’è possibilità di prenotare una visita in loco all’ex punto vendita di Toschi in via Emilia Santo Stefano 18/b. Per la visita è obbligatoria una richiedere tramite il sito dell’ivg. In seguito verranno forniti al richiedente giorno e ora per vedere i beni. La vendita, come detto di natura giudiziaria, ha come curatore il dottor Alberto Peroni, l’istituto opera invece "in qualità di commissionario alla vendita", come specifica Russo. Questa prima tornata di vendita – la prima di due – comprende 80 lotti, composti da armadi, carrelli, cucine, divani, mobili, vetrinette, lampade, letti, librerie, panche, poltroncine, scaffali, sedie, specchi, tappeti, tavoli e tavolini. Seguirà un’ulteriore tornata con ulteriori 80 pezzi, che in totale sono quindi 160. "Durante la visita prenotata, le persone possono vedere tutti e 160 i lotti, non solo quelli della prima visita", precisa Russo. "Sul nostro sito abbiamo due sezioni dedicate, con i lotti già consultabili. Il magazine cartaceo è disponibile nella nostra sede di via Saragat 19". Il personale dell’istituto resta a disposizione al 0522513174 interno 1, o alla mail ivgre@ivgreggioemilia.it