Arrestata in Pakistan la madre di Saman Abbas: era latitante da tre anni

Reggio Emilia, 31 maggio 2024 – Svolta nel caso di Saman Abbas: la madre, Nazia Shaheen, 51 anni, è stata arrestata in Pakistan. La donna a dicembre è stata condannata all'ergastolo dalla Corte di assise di Reggio Emilia, per l'omicidio della figlia, accusata dall'indagine della Procura e dei carabinieri.

Era latitante dal primo maggio 2021, il giorno in cui era tornata in patria da Novellara, insieme al marito, dopo l'omicidio. Su di lei c'era un mandato di cattura internazionale. È stata trovata in un villaggio ai confini con il Kashmir, nell'ambito delle attività d'indagine poste in essere in collaborazione con Interpol e la Polizia Federale pachistana.

Alla donna è stato notificato il provvedimento internazionale di cattura e sarà richiesta la sua estradizione.

Saman Abbas e la madre Nazia Shaheen

La madre di Saman: possibile esecutrice dell’omicidio

Dopo la condanna in primo grado all’ergastolo di Nazia e del padre della ragazza, Shabbar Abbas, i giudici hanno anche ipotizzato che a uccidere la ragazza non sia stato ‘solo’ lo zio Danish ma proprio la madre. I giudici Cristina Beretti e Michela Caputo, nelle motivazioni della sentenza dell’omicidio della 18enne, hanno rimarcato questa possibilità. Cioè che non si può escludere che sia stato il solo Hasnain da solo a strozzarla: anche la madre, sparita per un minuto con Saman viva, potrebbe aver aiutato Danish o agito da sola.

Nelle motivazioni della sentenza i giudici hanno anche scritto che “Saman Abbas non è stata uccisa per essersi opposta ad un matrimonio combinato/forzato”, ma l’omicidio sarebbe stato deciso quando “i genitori, a causa anche delle videoregistrazioni delle chat effettuate dal fratello Haider, scopriranno che è ancora in corso la relazione con Saqib e che la figlia sta progettando di fuggire nuovamente”.

La sentenza del processo

Il processo di primo grado per l’omicidio della ragazza pachistana trovata sepolta sotto un rudere a Novellara si è concluso il 19 dicembre 2023. La sentenza ha disposto l’ergastolo per i genitori e 14 anni allo zio Danish, mentre sono stati assolti i due cugini. Per questi ultimi tre il procuratore capo Calogero Gaetano Paci e il pubblico ministero Laura Galli avevano chiesto 26 anni. Per i genitori è stata riconosciuta la sola aggravante del rapporto di discendenza, mentre è caduta per tutti gli imputati quella della premeditazione.

Il cadavere della giovane fu fatto ritrovare nel novembre 2022 dallo zio Danish Hasnain, allora uno dei cinque imputati insieme al padre Shabbar Abbas, alla madre Nazia Shaheen, e ai cugini Ikram Ijaz e Nomanulhaq Nomanulhaq. Dopo lunghissime ricerche, infatti, non fu possibile trovare il corpo, senza le precise indicazioni di Hasnain.