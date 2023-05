Arrestati con 8,5 chili di cocaina e hashish Il ’grossista’ non parla e resta in carcere

Resta in carcere uno dei due presunti narcotrafficanti arrestati nei giorni scorsi dalla squadra mobile di Reggio, con otto chili e mezzo di droga tra cocaina e hascisc, quasi trentamila euro in contanti e una pistola clandestina. Il 46enne albanese (difeso dall’avvocato Domenico Noris Bucchi) ieri davanti al giudice Ramponi (pm Marco Marano) si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il suo avvocato aveva chiesto per lui i domiciliari, ma il giudice ha optato per il carcere, contestandogli anche l’ingente quantità e il possesso dell’arma. "Leggerò con attenzione l’ordinanza per decidere quali iniziative intraprendere", ha dichiarato il difensore. Nella stessa operazione era finito in manette a Bologna anche un 37enne albanese, fermato dagli uomini del commissariato di San Giovanni in Persiceto.