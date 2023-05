Arrestati grazie allo spray urticante

Sono stati fermati grazie all’utilizzo dello spray anti-aggressione i due uomini arrestati, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, dai carabinieri dopo un inseguimento con incidente avvenuto, come riferito nell’edizione di ieri, mercoledì mattina.

Ieri è emerso che nei guai sono finiti un 45enne e un 40enne nordafricani residenti a Reggio. I carabinieri di Rubiera, nel parcheggio del supermercato Conad in via Chinnici a Rubiera, hanno notato una Lancia Musa con a bordo due uomini che, per evitare i controlli, hanno imboccato una strada contromano dirigendosi verso la via Emilia nonostante l’alt dei militari. L’inseguimento a folle velocità è terminato a Scandiano dove i fuggitivi, dopo aver imboccato una rotatoria contromano in via 11 settembre 2001, hanno speronato un’altra auto dei carabinieri di Scandiano terminando poi la loro corsa. Il 45enne e il 40enne hanno aggredito con calci e pugni i militari che hanno poi bloccato, con lo spray, i due uomini. Sull’auto rubata trovate due targhe false e strumenti idonei allo scasso. Tre militari hanno riportato lievi ferite guaribili in tre giorni.

m. b.