Arrestati per spaccio di cocaina. Ai domiciliari due giovani albanesi

I carabinieri di Castelnovo Monti hanno monitorato con discrezione i loro movimenti legati alla vendita dello stupefacente. Poi, dopo aver raccolto una serie di prove, hanno fatto scattare per loro l’arresto per detenzione di droga ai fini dello spaccio, in totale 350 grammi di cocaina. Si tratta di due giovani di origine albanese: un 20enne residente a Castelnovo Monti e un 22enne di Carpineti. A loro vengono addebitati diversi episodi di cessione della sostanza avvenuti dal 5 novembre sino alla fine dello scorso mese. Gli uomini dell’Arma hanno trovato in svariate occasioni droga che è stata ritenuta riconducibile a loro. Sull’auto del giovane di Carpineti era stato installato un gps: seguendolo, è emerso che lui faceva tappa in alcuni boschetti della zona di Castelnovo Monti, dove i carabinieri trovavano poi lo stupefacente. Per poter ricostruire la filiera illecita, si è deciso di posticipare gli arresti. Dapprima è finito in manette il 20enne, fermato nel pomeriggio dell’11 dicembre in via Roma, nel pieno centro di Castelnovo. Sul momento aveva tentato di ingoiare un involucro contenente cocaina; poi sono sbucati altri 90 grammi di polvere bianca, dentro tre involucri (ognuno con trenta dosi) nascosti nella sua auto sotto il sedile delmlato guida. A casa c’erano anche un bilancino, materiale per il confezionamento e 1.500 euro. Durante l’udienza di convalida, il pm aveva chiesto il carcere, mentre la difesa una misura non custodiale: il giudice Sarah Iusto aveva disposto gli obblighi di firma e di dimora e aveva riqualificato nell’ipotesi più lieve. Ma poi, martedì, quando si è presentato in caserma, per lui sono scattate di nuovo le manette, alla luce degli ulteriori episodi illeciti emersi dalle indagini dei carabinieri. Ed è stato arrestato anche il 22enne di Carpineti, che in quel momento era in auto coi genitori. I due giovani sono comparsi davanti al giudice delle indagini preliminari Dario De Luca per la convalida degli arresti in differita. Il pm Maria Rita Pantani ha chiesto la custodia cautelare in carcere, il loro avvocato difensore Mattia Fontanesi (nella foto) una misura meno afflittiva. Entrambi hanno risposto alle domande, ammettendo che la droga era loro e che hanno spacciato dopo la perdita del lavoro. Per loro il gip ha disposto i domiciliari.

Alessandra Codeluppi