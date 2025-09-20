Arrestati tre rapinatori di vent’anni. Coetaneo preso di mira dal branco. Lo hanno pure ferito con un coltello

Rapinato e ferito da quattro coetanei in via Ramazzini: la polizia di Reggio ha arrestato due cittadini tunisini e un marocchino, tutti poco più che ventenni, filmati dalle telecamere di sorveglianza mentre aggredivano un ragazzo e lo derubavano dei suoi effetti personali.

L’episodio, avvenuto a giugno scorso, ricalca in modo preoccupante altre rapine molto simili denunciate la scorsa primavera e che vedono sempre protagonisti ragazzi giovanissimi. La zona, tra l’altro, è la stessa finita sotto i riflettori negli ultimi giorni per fatti legati a violenza e criminalità: proprio al quartiere Santa Croce, martedì scorso, due uomini sono stati inseguiti e brutalmente picchiati da una coppia di aggressori, ancora ignoti.

Per i tre ragazzi rintracciati e arrestati dalla polizia di Stato il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere; il quarto aggressore è al momento ricercato. Il provvedimento si riferisce per l’appunto a una rapina avvenuta nel primo pomeriggio del primo giugno scorso, nel sottopasso di via Ramazzini, dove un cittadino tunisino di 22 anni è stato accerchiato e aggredito brutalmente. Il modus operandi è quello già riscontrato in episodi analoghi: uno dei rapinatori si avvicina alla vittima con un pretesto, fingendo di voler avviare una conversazione. Immediatamente gli altri complici arrivano e colpiscono il giovane con calci e pugni.

Il gruppo si è così impossessato di tutti i suoi effetti personali: un monopattino elettrico, un cappello da baseball, una collana d’oro, un paio di occhiali e del denaro contante. Non soddisfatti, lo hanno ferito con un coltello per costringerlo a consegnare anche il suo iPhone. Solo allora si sono poi allontanati passando da via Roma tra le vie del centro storico.

"Fondamentali per lo sviluppo delle indagini sono state le dichiarazioni dettagliate rese dalla vittima al momento della denuncia – riferisce la polizia di Stato – corroborate dalla testimonianza oculare di un passante e dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza comunale".

Nei video condivisi dalle forze dell’ordine si riesce a ripercorrere tutta la dinamica e il tragitto compiuto da rapinatori e vittima. I primi vengono inquadrati mentre percorrono il tunnel che porta in via Ramazzini, dove è ripreso anche il 22enne, ignaro di quanto stia per accadere. Lo stesso, a piedi, si allontana dopo l’aggressione mentre i quattro tornano a sfrecciare sui bici e monopattini e vengono inquadrati lungo via Roma.

"Tutti questi elementi hanno consentito di identificare con chiarezza i quattro soggetti" concludono dalla questura. I ragazzi arrestati e indagati si trovano in carcere, il quarto rapinatore è tuttora ricercato. I giovani sono accusati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate in concorso.