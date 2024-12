Arrestato 55enne a Scandiano per furto e violazione dell'obbligo di dimora

E’ finito nuovamente nei guai il 55enne arrestato in ottobre per il furto nel negozio ‘MiFidoDiTe’ a Scandiano. All’uomo, in attesa dell’iter processuale, era stata applicata la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Scandiano e di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.

Il 55enne nell’ultimo mese per due volte ha violato la misura. Il 24 novembre i carabinieri hanno scoperto che si era allontanato di notte in orari in cui doveva restare nel domicilio. Nel pomeriggio del 27 novembre il 55enne, già indagato per una serie di furti reiterati e perpetrati in un arco temporale ristretto, si sarebbe recato in un esercizio rubando un cellulare preso in un cassetto.

I militari, grazie anche alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, sono risaliti all’uomo che è stato poi portato in carcere.