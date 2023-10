"Arrestato a Cavriago per spaccio: droga e 2.900 euro in macchina"

Un giovane albanese di 26 anni, residente a Reggio e domiciliato a Cavriago, è stato arrestato dai carabinieri giovedì sera a Fogliano.

Attorno alle 20.10 è fermato e trovato in possesso di 69 grammi di cocaina suddivisa in tredici distinti involucri: la sostanza era contenuta in un calzino e nascosta dietro una paratia in plastica sopra la pedaliera dell’auto che stava guidando, insieme a una busta contenente 2.900 euro, cifra secondo gli inquirenti incompatibile con il suo stato di disoccupazione.

Per lui sono scattate le manette per l’ipotesi di detenzione di droga ai fini di spaccio. Ieri mattina il giovane è comparso davanti al giudice Francesca Piergallini per la direttissima: difeso dall’avvocato Domenico Noris Bucchi, si è avvalso della facoltà di non rispondere su consiglio del legale in attesa di leggere e approfondire gli atti di indagine.

Il pm ha chiestomgli arresti domiciliari, l’avvocato Bucchi una misura cautelare meno afflittiva: il giudice ha convalidato l’arresto e ha accolto la richiesta difensiva dispondendo l’obbligo di dimora a Cavriago e l’obbligo di firma tre volte alla settimana. La direttissima proseguirà in novembre.

al.cod.