Arrestato a Ramiseto per Furto di Fiorino e Detenzione Droga: Ricostruzione Investigativa

Un uomo di 43 anni è stato arrestato per furto e detenzione di droga ai fini di spaccio. Stando alla ricostruzione investigativa, lui era a Ramiseto nella casa affittata insieme alla compagna: lunedì la coppia avrebbe litigato e poi lei è andata dai carabinieri, che l’hanno accompagnata all’ospedale. Gli uomini dell’Arma hanno approfondito la situazione tenendolo d’occhio. L’uomo è andato all’ospedale a piedi e poi, al ritorno, ha trovato un Fiorino nel cortile di una casa, con chiavi inserite, e lo ha usato per rientrare a casa.

I militari hanno perquisito l’abitazione di Ramiseto, trovando 40 grammi di marijuana e un po’ di cocaina. Il 43enne, assistito dall’avvocato Maria Vittoria Marceddu, è comparso ieri davanti al giudice Giovanni Ghini per la convalida dell’arresto. Si è detto dispiaciuto e ha riferito che, dopo aver visto la fidanzata all’ospedale, era distrutto e ha usato il Fiorino per fare rientro, senza intenzione di rubare, e che la droga era per uso personale. Il pm Isabella Chiesi ha chiesto obblighi di firma e dimora, la difesa si è opposta. Il giudice ha deciso obbligo di dimora a Montecchio, dove lui risiede, e obbligo di presentazione ai carabinieri 3 volte alla settimana.

al.cod.