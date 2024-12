Arrestato a Reggio 28enne con 700 grammi di cocaina pura e 3.500 euro

Era in possesso di circa settecento grammi di cocaina pura, suddivisa in sei involucri, con dosi pronte per la cessione, oltre che di 3.500 euro in contanti, il 28enne disoccupato di origine marocchina fermato dagli agenti della squadra mobile al termine di una mirata attività antidroga.

La polizia seguiva da tempo i movimenti del giovane straniero, solito incontrare gli acquirenti nella sua abitazione, ritenuta un vero e proprio punto di smistamento della sostanza stupefacente a Cadè. Per non compromettere l’esito dell’operazione, il blitz è scattato mentre il marocchino era in un bar a Reggio.

È seguita la perquisizione domiciliare nell’abitazione, che ha consentito di rinvenire e sequestrare cocaina e denaro.