Arrestato con droga e coltello "Gang col pitbull? Indaghiamo"

È un 18enne residente in città il giovane arrestato lunedì in piazzale Marconi, di fronte alla stazione ferroviaria, dalla polizia, come anticipato sul Carlino di ieri. La questura ha fornito i dettagli dell’operazione. Una pattuglia è intervenuta davanti all’Hotel San Marco per identificare un nutrito gruppo di persone che bivaccavano sotto i portici; si tratta presumibilmente della ‘baby gang’ (così l’hanno definita i residenti) che terrorizza il quartiere con un cane pitbull, sganciato anche nell’albergo – come ha raccontato al nostro giornale una receptionist – per intimidire dopo le denunce alle forze dell’ordine. Anche se sulla banda vige il più stretto riserbo come spiega la dirigente delle Volanti, Mariantonietta Murè (nella foto con l’ispettore della Mobile, Cristian Degli Atti): "Sono in corso approfondimenti, ci sono situazioni che vanno ancora verificate prima di poter riferire i fatti". Stesso discorso anche per le indagini – sempre in carico alla questura – sulla presunta banda che avrebbe incendiato l’ingresso di una palazzina di via Enrico Zambonini a Pieve Modolena (come raccontato nel servizio sulle nostre pagine di ieri). Tornando all’arrestato, stando a quanto riferito dagli inquirenti, non appartiene a nessuna banda della zona, ma di un ‘semplice’ pusher della zona; si trovava infatti sotto i portici per conto suo, ma anche lui è incappato nei controlli degli uomini in divisa del posto di polizia di via Turri. Dalla banca dati, sono emersi precedenti specifici in materia di droga; così è scattata la perquisizione, alla quale il ragazzo ha tentato di sfuggire, dimenandosi e scalciando gli agenti che alla fine, con difficoltà (ma senza riportare conseguenze) lo hanno bloccato davanti alla porta dell’hotel. Addosso è stato trovato con 14 involucri di cocaina – pronti per la vendita – nascosti negli slip per un peso complessivo di 6,58 grammi, un coltello a serramanico, un microtelefonino e 70 euro. È finito così in manette per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio.

dan. p.