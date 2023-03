Arrestato con hashish e cocaina Il gip ordina l’obbligo di firma

Arresto convalidato e obbligo di firma quotidiano in caserma. È quanto ha disposto il giudice Sarah Iusto – accogliendo in toto le richieste del pm Giacomo Forte – per un 25enne presunto pusher finito in manette nei giorni scorsi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo, incensurato, era stato pizzicato dalle Volanti della polizia in zona stazione durante un posto di blocco nell’ambito dei servizi straordinari; durante la perquisizione è stato trovato in auto, in possesso di un paio di etti di hashish e qualche grammo di cocaina. Ieri mattina è comparso in aula in tribunale a Reggio, difeso di fiducia dall’avvocato Nicola Tria. Il gip ha emesso il provvedimento cautelare in attesa del processo rinviato al prossimo 14 aprile per la prosecuzione.

dan. p.