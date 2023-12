Arrestato due volte in pochi giorni

Arrestato due volte nel giro di pochi giorni. La prima volta, sabato, per tentato furto in un’abitazione nella zona di via Settembrini: una madre a casa coi figli lo aveva visto aggirarsi nel cortile dell’abitazione. La polizia lo aveva sorpreso sul posto ed era stata trovata anche una tapparella rotta. Lui è un nigeriano 25enne, senza fissa dimora e con precedenti. Lunedì, durante la convalida dell’arresto, il reato è stato riqualificata in violazione di domicilio. La seconda è finito in manette per furto di chiavi di bus e telecomandi nel deposito dei mezzi Seta: il pm ha chiesto i domiciliari. La difesa, affidata all’avvocato Cecilia Soliani, ha domandato una misura non custodiale, poi applicata dal giudice Sarah Iusto che ha disposto il divieto di dimora a Reggio. A seguito della violazione del provvedimento disposto lunedì, la misura è stata inasprita nella custodia in carcere. A suo carico pende anche una denuncia per furto di un furgone. Il giovane è apparso dare segni di squilibrio mentale, motivo per cui la difesa ha chiesto il rito abbreviato condizionato a una perizia psichiatrica.