Arrestato due volte per le violenze. Ora dovrà restare in carcere

Resterà in carcere il 28enne di Castellarano Carmine Mungiguerra che aveva devastato il ristorante-enoteca Bruno Parrucca in piazza Spallanzani a Scandiano. In sei giorni era stato arrestato due volte: aveva il divieto di entrare nel comune di Scandiano. La sera del 17 settembre era stato arrestato con le accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato perché aveva sfondato il portone d’ingresso di una donna e i carabinieri intervenuti causando lesioni ai militari. Era stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e divieto di dimora nel comune di Scandiano. Misure che non hanno mitigato i comportamenti violenti del giovane che si è recato più volte a Scandiano, arrestato altre due volte. Il 5 gennaio era finito nei guai per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate compiuti in un bar a Pratissolo. La sera dell’11 gennaio aveva poi causato danni ingenti al ristorante-enoteca Bruno Parrucca: era stato bloccato dai carabinieri. Feriti il titolare e il cuoco. Il 28enne si trovava in carcere per l’ultimo episodio: ha ricevuto la ‘visita’ dei militari che gli hanno notificato una nuova ordinanza. La Corte d’Appello di Bologna, a cui i carabinieri hanno segnalato le plurime violazioni del divieto di dimora, ha sostituito la misura con la custodia cautelare in carcere.

m. b.