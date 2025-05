Arrestato il bandito del bar Fossalta

Nel giro di neppure una settimana ha messo a segno due violente rapine in città: la prima nella farmacia di via del Giglio e la seconda ai danni del titolare del Bar tabaccheria Fossalta, sempre a Modena. In questo caso il bandito aveva pure ferito Il titolare con un coltello per assicurarsi la fuga. Grazie alle celeri indagini degli agenti della squadra mobile il malvivente è finito in carcere su ordinanza di custodia cautelare chiesta dalla procura ed emessa dal gip.

Dietro le sbarre è finito un 54enne napoletano residente in provincia di Reggio: un ‘soggetto’ non nuovo a questo genere di crimini. A incastrarlo la minuziosa attività investigativa svolta dalla squadra mobile anche grazie ai filmati di videosorveglianza e alle testimonianze di alcuni cittadini presenti ai colpi.

Grazie all’intuito investigativo dei poliziotti della mobile e alle immagini delle telecamere era emerso con chiarezza come il balordo in questione si fosse allontanato su un’auto nera risultata di sua proprietà’. Inoltre le vittime, la farmacista è il tabaccaio avevano fornito una chiara descrizione del bandito e degli abiti indossati durante i colpo.

Valentina Reggiani