Arrestato il pirata Fuggì dopo lo schianto Braccato, ha deciso di costituirsi

"Sono stato io a investire quell’uomo in bicicletta". Dopo il tragico incidente mortale avvenuto nel pomeriggio del 24 giugno, a seguito del quale ha perso la vita a Reggiolo il 48enne Loris Forghieri, gli sforzi investigativi della polizia stradale e dei carabinieri di Guastalla avevano già portato a identificare colui che aveva provocato lo schianto, poi rivelatosi fatale, e che si era allontanato.

Trascorsi quasi due giorni dall’impatto con conseguenze fatali, lui, Salvatore Iacono, 26 anni, originario di Cinquefrondi e residente a Fabbrico, ha deciso di costituirsi alla caserma dei carabinieri del paese in cui abita, dove si è presentato nel primo pomeriggio del 26 giugno. Accompagnato dal suo avvocato difensor, ha ammesso di essere colui che aveva causato quello schianto. A quanto trapela, sarebbe apparso piuttosto contrito: la decisione sarebbe maturata anche seguito del rimorso di coscienza che lo tormentava dopo aver saputo che, trascorso un giorno in agonia, l’operaio di Campagnola era venuto a mancare nell’ospedale di Parma, dov’era arrivato in condizioni molto gravi.

Per il suo investitore era diventato troppo pesante convivere con il pensiero di aver provocato quella morte e così ha deciso di confessare la propria responsabilità. Il pubblico ministero Maria Rita Pantani ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari Andrea Rat l’applicazione deglla misura cautelare degli arresti domiciliari, eseguita domenica mattina dai carabinieri di Fabbrico, per il reato di omicidio stradale aggravato dalla fuga. Da quanto emerge, il giudice ha ravvisato un possibile rischio di reiterazione del reato. Questa mattina Iacono si presenterà in tribunale davanti al gip per sottoporsi all’interrogatorio di garanzia. Il 26enne ha alle spalle qualche precedente penale.

Ad esempio per guida senza patente, ma non solo. Nel marzo 2017 era stato arrestato, insieme ad altre due persone, in quanto ritenuti gli autori di una serie di rapine avvenute in agenzie assicurative, bar, tabaccherie, ristoranti e supermercati distribuiti nella Bassa reggiana, modenese e mantovana. Il terzetto era stato ritrovato in possesso di banconote da 800 euro che, per importo e taglio, erano state ricondotte a una rapina messa a segno all’Unipol Sai di Novi (Mo): nella mattina dello stesso giorno, il 3 marzo di sei anni fa, un’altra agenzia dello stesso gruppo assicurativo, ma a Reggiolo, era stata colpita sempre da tre uomini. Al vaglio dell’autorità giudiziaria era poi finita la loro eventuale responsabilità di una dozzina di rapine compiute nella sola nostra provincia (oltre a quelle limitrofe), dal novembre 2016 a quel giorno, tra Novellara, Reggiolo, Guastalla, Santa Vittoria di Gualtieri, Rio Saliceto, Rolo e Campagnola. Per il filone giudiziario legato alle rapine nelle attività, Iacono aveva già finito di scontare la pena.

Alessandra Codeluppi